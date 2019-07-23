Scoot meldet Junizahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Juni 2019 insgesamt 931 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 6,2 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 4,5 Prozent auf 2,949 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 3,7 Prozent auf 2,541 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,2 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verschlechtert.