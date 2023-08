Cirrus Design forciert Vision SJ50

Unter ihrem neuen Geschäftsführer will Cirrus Design die Entwicklung und Markteinführung ihres Kleinjets SJ50 forcieren.

Laut Aussagen von Brent Wouters muss Cirrus Design im herkömmlichen Marktsegment weitere Arbeitsplätze abbauen, falls sich der Konjunkturhimmel nicht aufklärt. Cirrus beschäftigt in seinem Werk Duluth 655 Arbeiter und in Grand Forks 150. Seit dem September 2008 sah sich der Hersteller von Kleinflugzeugen gezwungen 250 Mitarbeiter zu entlassen und 100 zu beurlauben. Die Produktion bei ihren Flugzeugen mit Kolbenmotoren ist dramatisch gesunken, wo früher 16 Maschinen pro Woche gebaut wurden, sind es heute noch vier. Der Flugzeugbauer will aber seinen neuen Kleinjet Cirrus Vision SJ50 bis Ende 2011 zugelassen haben, dies garantiert viele Arbeitsplätze in der Entwicklung und wird zusätzliche Jobs beim Bau dieses einmotorigen Very Light Jets schaffen. Für das neue Kleinflugzeug liegen bereits 400 Bestellungen vor, jeder Kunde musste einen Betrag von 100.000 Dollar hinterlegen.

