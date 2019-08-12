Erster Gulfstream G600 ausgeliefert

Gulfstream G600 im Flug (Foto: Gulfstream)

Gulfstream hat laut eigenen Angaben am 8. August den ersten G600 an einen Kunden in den USA übergeben, der neu Business Jet ist seit dem 28. Juni 2019 zugelassen.

Die G600 wurde zusammen mit der G500 im Oktober 2014 vorgestellt. Die G600 kann mit acht Passagieren und einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 bis zu 6.500 Nautische Meilen (12.038 km) weit fliegen. Von London aus können mit dieser Reichweitenleistung praktisch alle wichtigen Wirtschaftszentren nonstop erreicht werden. Auch mit einer höheren Reisegeschwindigkeit von Mach 0.90 kann die G600 immer noch Strecken von bis zu 5.100 Nautische Meilen (9.445 Kilometer) direkt überwinden. Die G600 verfügt wie die G500 über eine moderne Fly-By-Wire Flugsteuerung mit aktiven Sidesticks.