Airbus A220 als Business Jet

CSeries Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Airbus hat anfangs Oktober den Airbus A220 als Airbus Corporate Jet ACJ TwoTwenty lanciert und peilt damit laut eigenen Angaben ein neues Marktsegment an.

Der ACJ TwoTwenty soll in das neue Marktsegment der Xtra Large Bizjets positioniert werden und aus dem A220-100 entstehen. Die Maschine soll für bis zu 18 Passagiere geeignet sein und eine Reichweitenleistung von 5.650 Nautischen Meilen (10.500 km) verfügen. Mit dieser Reichweite kann zum Beispiel direkt von London nach Los Angeles oder von Moskau nach Jakarta geflogen werden.