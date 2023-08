Cessna 340 in Mexico abgestürzt

Bei einem Absturz eines zweimotorigen Reiseflugzeuges sind in Veracruz gestern drei Menschen ums Leben gekommen.

Die zweimotorige Kolbenmotormaschine vom Typ Cessna 340 ist in Veracruz, das etwa 300 Kilometer westlich von Mexico Stadt an dem Golf von Mexico liegt, gestartet. Die Maschine ist etwa drei Minuten nach dem Start abgestürzt. Beide Piloten und ein Passagier kamen bei dem Unglück ums Leben, der zweite Passagier erlitt schwer Verletzungen und musste in ein Spital in Veracruz überführt werden. Über die Absturzursache ist noch nichts bekannt geworden.