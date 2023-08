Bombardier lanciert an EBACE neue Learjets

Bombardier hat an der EBACE 2012 zwei neue Learjet Modelle angekündigt, die beiden neuen Jets basieren auf dem Learjet 40 und Learjet 45 und werden unter Learjet 70 und Learjet 75 laufen.

Bei den neuen Maschinen handelt es sich um stark überarbeitete Muster der Vorgängerserie, Bombardier hat Ende 2011 bereits mit der Flugerprobung begonnen und will die erste Kundenmaschine bereits anfangs 2013 ausliefern. Die Learjet 70 und Learjet 75 sind mit modernen TFE731-40BR Triebwerken ausgerüstet, erhalten Winglets und eine moderne Avionik von Garmin. Die umgebauten Learjet 40 und Learjet 45 Prototypen sind bereits mit dem Garmin 5000 ausgerüstet, die Triebwerke und die modifizierten Winglets sollen ab dem dritten Quartal 2012 an einem weiteren Learjet 45 Prototypen in die Erprobung gehen. Neben diesen Änderungen kriegen die neuen Flugzeuge auch eine ähnliche Kabineneinrichtung, wie sie bei dem Learjet 85 eingebaut wird. Die neuen Maschinen werden bei gleicher Nutzlast eine höhere Reichweite und durch das stärkere Triebwerk auch bessere Starteigenschaften haben. Die Learjet 70 wird zu einem Preis von 11,1 Millionen US Dollar zu haben sein und die Learjet 75 soll rund 13,5 Millionen US Dollar kosten.