Bombardier bringt sechs Flugzeuge an die EBACE 2012

Der kanadische Flugzeugbauer wird an der EBACE 2012 in Genf mit sechs Businessjets im Static Display vertreten sein.

Bombardier wird auf dem Aussengelände an der Spezialmesse für die Geschäftsreiseluftfahrt EBACE einen Global 6000, einen Learjet 45 XR, einen Learjet 60 XR, einen Challenger 300, einen Challenger 605 und einen Global 5000 ausstellen. Der Flugzeugproduzent aus Kanada will mit diesem starken Auftritt seine Marktführerschaft im Bereich der Businessjets unterstreichen. Bombardier ist durch den Challenger Jet im Segment der Geschäftsreiseflugzeuge gross geworden und hat durch geschickte Zukäufe die Marktposition auf sämtliche Kundensegment ausgeweitet. Der Challenger bildete die Grundlage für die ersten Regionaljets und diese wiederum wurden jeweils zu leistungsfähigen Langstrecken Geschäftsreiseflugzeugen weiterentwickelt. Die EBACE 2012 in Genf dauert vom 14. bis zum 16 Mai 2012.