Zwei koreanische Kampfflugzeuge abgestürzt

Die Flugzuge sind am Dienstag, dem 2. März 2010, kurz nach dem Start auf der Gangneung Air Base bei schlechtem Wetter über bergigem Gelände abgestürzt.

