Zwei koreanische Kampfflugzeuge abgestürzt
02.03.2010 RK
Die Flugzuge sind am Dienstag, dem 2. März 2010, kurz nach dem Start auf der Gangneung Air Base bei schlechtem Wetter über bergigem Gelände abgestürzt.
Die Flugzuge sind am Dienstag, dem 2. März 2010, kurz nach dem Start in Gangneung Air Base bei schlechtem Wetter über bergigem Gelände abgestürzt.
Bei den Kampfflugzeugen handelte es sich um einen Einsitzer und einen Doppelsitzer vom Typ Northrop F-5 Tiger II, die beiden Maschinen befanden sich auf einem regulären Trainingsflug. Nach Angaben der Luftwaffe Südkoreas kamen die drei Piloten bei dem Unfall ums Leben. Über die Absturzursache konnte noch nichts Klärendes In Erfahrung gebracht werden, wahrscheinlich sind die Jets bei schlechter Sicht kontrolliert in den Berg geflogen und dabei zerschellt. Ein HH-60 Hubschrauber konnte die Überreste der beiden Kampfflugzuge trotz des Nebels orten, die Luftwaffenführung entsendete zehn Helfer an die Absturzstelle und ordnete eine Untersuchung an. Die Suche und Bergung musste wegen schlechtem Wetter über die Nacht eingestellt werden und wird am Mittwoch wieder aufgenommen.