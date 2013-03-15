Airbus liefert 100sten A380 aus

Airbus konnte am 14. März 2013 ihren 100sten A380 Superjumbo ausliefern, die Jubiläumsmaschine ging an Malaysia Airlines.

Die feierliche Übergabe des Jubiläumssuperjumbos fand im Airbus Werk Toulouse statt. Bei dem A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN114. Der sechste A380 von Malaysia Airlines ist auf die Immatrikulation 9M-MNF zugelassen. Malaysian liess ihre A380 in drei Klassen mit 494 Sitzen ausstatten. Die First Class ist für acht Passagiere eingerichtet, in der Business Class finden 66 Reisende Platz und die Economy Class ist für 420 Fluggäste ausgelegt. Die A380 von Malaysian werden durch vier Rolls-Royce Trent 900 Triebwerke angetrieben. Die Airline hat bei Airbus sechs Superjumbos gekauft.