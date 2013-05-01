Mit Air France A380 nach Shanghai

Air France wird ab dem 2. September 2013 von Paris Charles de Gaulle nach Shanghai Pudong drei Mal in der Woche einen Airbus A380 einsetzen.

Air France unterhält vierzehn wöchentliche Frequenzen von Paris Charles de Gaulle nach Shanghai. Ab dem 2. September wird die Nachtrotation am Montag, Donnerstag und Freitag von einer zweimotorigen Boeing 777-300ER auf den Airbus A380 Superjumbo gewechselt. Gleichzeitig wird die A380 Rotation nach Singapur auf die Boeing 777-300ER rochiert. Air France betreibt momentan acht A380 in zwei unterschiedlichen Kabinenaufteilungen.