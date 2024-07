Weitere Eurofighter für Italien

Italien wird über die nächsten 11 Jahre 7,5 Milliarden Euro in 24 neue Eurofighter investieren, die Jets der modernsten Bauart werden ältere Eurofighter ersetzen.

Als Hauptauftragnehmer wird Leonardo die 24 neuen Eurofighter in Italien bauen. Die modernen Maschinen werden über die nächsten Jahre ältere Eurofighter aus der Tranche 1 ersetzen. Italiens Regierung hat den Deal laut italienischen Medienberichten noch nicht vollständig genehmigt, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass dieser durchgewunken wird, da viele Arbeitsplätze in Italien immer noch an dem Eurofighter Programm hängen.