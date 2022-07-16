Boeing liefert 150ste P-8A Poseidon aus

Boeing P8A Poseidon (Foto: Boeing)

Boeing hat am 7. Juli 2022 die Auslieferung des hundertfünfzigsten P-8A Poseidon U-Boot Jagd- und Seeüberwachungsflugzeug bekanntgegeben.

Der P-8A Poseidon U-Bootjäger basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die Seeaufklärung und U-Bootbekämpfung ausgerüstet. Mit der P-8A ersetzt die US Navy die bewährten viermotorigen P-3C Orion Seeaufklärer und U-Bootjäger von Lockheed. Amerika hat 117 Poseidon in Auftrag gegeben.

Die P-8A Poseidon wird von den US-amerikanischen, australischen, britischen, norwegischen und indischen Seestreitkräften eingesetzt. Südkorea, Neuseeland und Deutschland haben ebenfalls Seeaufklärer dieses Typs in Auftrag gegeben. Derzeit liegen bei Boeing 183 feste Aufträge für das Flugzeugmuster vor.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

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