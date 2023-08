USA könnte F-16C an Rumänien liefern

Der amerikanische Kongress wurde durch das Pentagon angefragt, ob Lockheed Martin F-16C Kampfflugzeuge an Rumänien liefern dürfe.

Rumänien möchte 24 neue F-16C aus dem Produktionsblock 50/52 von Lockheed Martin beziehen. Zusätzlich sind 24 Gebrauchtflugzeuge geplant, die auf den Block 50/52 Standard modifiziert würden. Lockheed Martin hofft, den Auftrag gegen die Konkurrenz aus Europa an Land ziehen zu können. In dem Angebot wären auch Teilbereiche der Ausbildung und der Wartungslogistik enthalten. Der Auftrag entspricht einem Wert von 4,5 Milliarden US Dollar. Der amerikanische Kongress muss nun den Auftrag innerhalb von 30 Tagen bewilligen.