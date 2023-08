US Marine Corps macht bei der F-35 vorwärts

Das US Marine Corps möchte ihre erste F-35B im November 2012 bei der VMFA-121 in Yuma, Arizona im Einsatz haben.

Bevor der Verband die Maschinen übernehmen kann, müssen noch Piloten auf das Muster geschult werden, diese sollen nach Aussagen des USMC ab Oktober auf der Eglin Air Force Base in Florida auf die F-35B umgeschult werden. Die Piloten der VMFA-121 fliegen momentan auf der F/A-18C/D und werden die ersten sein, welche das neue Muster beim US Marine Corps erhalten. Auf der Eglin Air Force Base fliegen momentan zwei Testpiloten des US Marine Corps auf der F-35B, weitere Ausbildner sollen in Kürze dazu kommen.