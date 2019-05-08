Citation Mustang Meeting in Istrien

CMIG Citation Mustang Meeting in Istrien (Foto: CMIG)

Ende April trafen sich die Mitglieder des Vereins „Citation Mustang Interest Group“ zum Erfahrungsaustausch im kurz zuvor eröffneten 5-Sterne Hotel Grand Park in Rovinj, Istrien.

Das 3-tägige Treffen der Mitglieder des CMIG im technisch hervorragend ausgestatteten Meetingraum des Hotels befasste sich mit vielen Themen rund um das sichere und wirtschaftliche Fliegen mit dem Mustang Jet. Neben verschiedenen Fachvorträgen und -gesprächen bot das Programm den Teilnehmern einen Einblick in die hervorragende Istrische Küche. Besonders die Trüffel und die weiteren lokalen Produkte begeisterten alle.

Der Flughafen Pula LDPL bot eine traumhafte Kulisse und eine sehr freundliche, professionelle Abwicklung für die 13 angereisten Flugzeuge. Alle Teilnehmer bekräftigten den Wunsch, die ungewöhnliche Gastfreundschaft wieder in Anspruch nehmen zu wollen.