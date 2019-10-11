Citation Mustang Meeting in Bremen

Cessna Citation Mustang (Foto: Textron)

Ende September trafen sich die Mitglieder des Vereins Citation Mustang Interest Group (CMIG) zur Mitgliederversammlung, sie reisten mit dreizehn Citation Mustangs an.

25 Teilnehmer trafen sich Ende September 2019 in Bremen zur ersten Jahreshauptversammlung der Citation Mustang Interest Group nach der Gründung des Vereins im Jahr 2018. Zunächst gab es einen Empfang mit Werftbesichtigung bei der Fa. Atlas Air Service, darauf folgte die Jahresmitgliederversammlung in der gastgebenden Lufthansa Verkehrsfliegerschule Bremen.

Hans-Alfred Kaut, Sprecher der CMIG, dankte den 10 Gründungsmitgliedern und seinen Vorstandskollegen für die perfekte Unterstützung im Gründungsjahr, um anschließend über die erfreuliche Entwicklung des Vereins zu berichten. Inzwischen hat der Verein fast 30 Mitglieder, die zusammen mehr als 40 Flugzeuge betreiben, davon 36 Citation Mustangs. Vorstand und Kassenwart wurden einstimmig entlastet bei Enthaltung der Betroffenen. Da Hans-Alfred Kaut bereits in der Gründungsversammlung erklärt hatte, nur für ein Jahr für das Mandat des Sprechers zu Verfügung zu stehen, wurden Dr. Till Werner zum Sprecher und Dr. Klaus Lesker zu seinem Stellvertreter einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen gewählt. Es folgten ein reger Erfahrungsaustausch und interessante Vorträge zu den Themen Unfalluntersuchung durch Axel Rokohl von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, NCC (Non Commercial with Complex Aircraft) und Nutzung der Flugplanungs-App ForeFlight.

CMIG