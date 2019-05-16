Cessna an der EBACE 2019

EBACE 2018 Cessna auf dem Static Display (Foto: Hobby Verlag AG)

Cessna wird mit einer breiten Palette von Flugzeugen an der EBACE 2019 in Genf vertreten sein, auch die Citation Longitude ist dabei.

Cessna ist traditionsmäßig einer der ganz großen Aussteller an der europäischen Fachmesse für Business Jets. Cessna stellt zusammen mit Beechcraft auf dem Außengelände laut eigenen Angaben sieben Flugzeuge aus. Bei den Business Jets ist Cessna mit folgenden Typen vertreten: Citation M2, Citation CJ3+, Citation Latitude, Citation XLS+ und der Citation Longitude. Als Special Mission Flugzeug wird Cessna eine Citation Latitude in Genf präsentieren. Neben den bekannten Business Jets stellt Cessna auch das einmotorige Reise- und Nutzflugzeug Cessna Caravan EX aus. Zudem bringt Textron Aviation, der Mutterkonzern von Cessna, auch eine Beechcraft King Air KA350i nach Genf, daneben stellt der Konzern auch noch die beiden Hubschrauber Bell 429und Bell 505 aus.

Neben den Maschinen auf den Außenplätzen präsentiert sich das Mutterhaus Textron Aviation auf einem großzügigen Stand in der Messhalle. Textron Aviation repräsentiert die drei Brands Cessna, Beechcraft und Bell.

Die EBACE 2019 findet in Genf vom 21 Mai bis zum 23. Mai statt.