US Air Force präsentiert F-35A

Am 26. August 2011 hat die USAF auf der Eglin Air Force Base eine ihrer ersten beiden F-35A Lightning II Kampfjets der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dies soll den Fortschritt im F-35 Programm unterstreichen und markiert zudem einen weiteren wichtigen Meilenstein im teuersten Rüstungsprogramm, das die USA mit ihren Partnern je aufgelegt hat. Die F-35 Kampfjets werden wohl nicht vor 2016 vollständig einsatzbereit sein, psychologisch ist es jedoch wichtig, die ersten Maschinen an die US Air Force übergeben zu können, damit die zukünftigen Einsatzpiloten rechtzeitig mit dem Potential der Maschine vertraut gemacht werden können und das Wartungspersonal adäquat auf ihre zukünftige Aufgabe an der F-35A vorbereitet werden kann. Die US Air Force will mit der F-35 in Zukunft ihre grossen F-16 Bestände ablösen und mit dieser Maschine über die nächsten Jahrzehnte die technologische Vorherrschaft sicherstellen.