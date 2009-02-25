EADS ersetzt A400M Programm Manager
25.02.2009 RK
Der Spanier Carlos Suarez wird durch Domingo Urena-Raso ersetzt. Suarez wird zum Hauptschuldigen für die Verspätung beim A400M Transporter gemacht.Der Führungswechsel wird scheinbar auf Wunsch des Geschäftsführers von EADS, Louis Gallois, vollzogen. Das Führungsteam rund um den strategischen Militärtransporter A400M steht unter gewaltigem Druck, das 20 Milliarden Euro teure Programm ist rund zwei Jahre verspätet und eine Ende ist nicht absehbar. Die Komplexität bei der Entwicklung eines neuen Militärtransporters und des dazugehörigen Triebwerks wurde durch die Führungskräfte von EADS gänzlich falsch eingeschätzt und die Verspätung führte nun zu hohen Fiskalstrafen. Der neue Manager des Programms bringt Erfahrungen aus dem Kostenreduktionsprogramm Power 8 mit und wird direkt an den Airbus Chef Thomas Enders berichten. Carlos Suarez wird eine andere Kaderposition im EADS Konzern angeboten. Link: EADS Link: A400M Über den Airbus A400M