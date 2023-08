Schweizer F-5 Tiger II durchfliegt Rekordmarke

Der bewährte Kampfjet von Northrop durchflog in der Schweizer Luftwaffe kürzlich die 250.000ste Flugstunde.

Dieser Tage wurde mit den Kampfjets vom Typ Northrop F-5E/F Tiger II die 250‘000. Flugstunde am Schweizer Himmel geflogen. Die Flugzeuge stehen seit 1978 im Einsatz und werden vorwiegend für den Schutz des Luftraums über der Schweiz verwendet. Aktuell stehen noch 54 Maschinen im Dienste der Schweizer Luftwaffe. Mit dem Rüstungsprogramm 1975 stimmten die eidgenössischen Räte der Beschaffung von 72 Flugzeugen vom Typ Northrop F-5 Tiger II zu (66 Einsitzer F-5E und 6 Doppelsitzer F-5F). Die Endmontage der für den Schutz des Luftraums - damals noch Raumschutz genannt - vorgesehenen Jets erfolgte bei den Flugzeugwerken Emmen. Eine zweite Tranche von 38 Flugzeugen, darunter sechs Doppelsitzer, war Bestandteil des Rüstungsprogramms 1981. Von den insgesamt 110 beschafften Flugzeugen stehen heute noch 54 im Einsatz. Sie werden von Milizpiloten geflogen und in erster Linie für den Schutz des Luftraums verwendet, wo sie die von den Berufsstaffeln geflogenen FA-18 Hornet ergänzen. Seit 1995 fliegt auch die Patrouille Suisse den Tiger, wofür einige Flugzeuge einen rotweissen Anstrich und Rauchanlagen erhielten. Weitere aktuelle Einsatzgebiete der F-5-Flotte sind die Elektronische Kriegsführung (EKF), das Schleppen von Zielen für das Luft-Luft-Schiessen mit den Bordkanonen der FA-18 oder die Zieldarstellung für die Fliegerabwehr. Die Tiger-Flotte leistet in der Schweizer Luftwaffe seit 32 Jahren mit einer Viertelmillion Flugstunden wertvolle Dienste. Die Flugzeuge stehen vor dem Ende ihrer Lebensdauer. Im Rahmen des Projekts Tiger-Teilersatz (TTE) ist in den nächsten Jahren ihre Ablösung durch eine kleinere Anzahl moderner Flugzeuge geplant. Zur Debatte stehen der Eurofighter Typhoon von EADS, die Rafale von Dassault und der Gripen von Saab. Den Entscheid über den Tiger-Teilersatz wird der Bundesrat in diesem Jahr treffen.