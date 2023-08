Saab Gripen Demo schnell unterwegs

Bei einem Testflug erreichte der Gripen Demonstrator ohne den Einsatz des Nachbrenners eine Geschwindigkeit von Mach 1,2.

In einer Testbox über der Baltischen See durchbrach der Gripen Demonstrator auf einer Höhe von 28.000 Fuss ohne den Gebrauch des Nachbrenners die Schallmauer. Laut Aussagen des Testpiloten konnte die Geschwindigkeit von Mach 1,2 bis zum Ende des zugewiesenen Testgebietes gehalten werden. Diese Fähigkeit nennt man in der Fachsprache Super Cruise, normalerweise muss eine Kampfflugzeug mit dem Nachbrenner durch die Schallmauer beschleunigt werden, nur ganz wenige Kampfflugzeuge verfügen momentan über Super Cruise Eigenschaften. Der Gripen Demo gesellt sich mit dieser neuen Fähigkeit zu den beiden Hochleistungsjäger F-22 Raptor und Eurofighter Typhoon. Link: Gripen International