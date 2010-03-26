Super Hornet in Australien

Die ersten fünf F/A-18F Super Hornet sind in Australien eingetroffen, die Maschinen werden auf der RAAF Basis Amberley stationiert.

Heute, dem 26. März 2010, sind die ersten fünf F/A-18F Super Hornet der Australischen Luftwaffe in Amberley eingetroffen. Australien wird mit 24 Super Hornets ihre legendären General Dynamics F-111 Angriffsflugzeuge ersetzen, die ab Ende 2010 ausgemustert werden. Die modernen Super Hornets von Boeing werden die Lücken schliessen, welche die F-111 hinterlassen werden und im australischen Verteidigungssystem einen nahtlosen Übergang bis zur Einführung des F-35 Joint Strike Fighter garantieren. Die australische Luftwaffe ist bereits ein grosser Betreiber der älteren F/A-18A/B von McDonnell Douglas.