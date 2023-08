RAAF Super Hornet bald im Dienst

Der Rüstungsarm der Royal Australian Air Force konnte kürzlich ihre ersten drei FA-18F Super Hornets übernehmen.

Die drei Maschinen wurden auf der Naval Air Station Lemoore in Kalifornien an Australien ausgeliefert. A44-202, 203 und 204 werden voraussichtlich Ende März in Australien eintreffen und auf der RAAF Basis Amberley in Queensland stationiert sein. Australien hat bei Boeing 24 Super Hornet in Auftrag gegeben, die bis Ende 2012 bei der Royal Australian Air Force ihre volle Einsatzbereitschaft erreichen sollen. In diesem Jahr wird die Luftwaffe Australiens voraussichtlich 12 Maschinen übernehmen. Die modernen Kampfflugzeuge von Boeing werden die legendären General Dynamics F-111 Angriffsflugzeuge in der australischen Luftwaffe ablösen, die F-111 werden Ende 2010 in Pension geschickt.