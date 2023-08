Polen rüstet MiG-29 auf

Polens Verteidigungsministerium hat einen Vertrag für die Aufrüstung einiger ihrer MiG-29 Kampfjets unterzeichnet, der Auftragswert entspricht einer Summe von 133 Millionen Zloty (42,6 Millionen USD).

Polen will in diesem Aufrüstungsprogramm dreizehn MiG-29A Einsitzer Kampfjets und drei MiG-29UB Zweisitzer modernisieren, damit sie bis mindestens 2030 im Einsatz bleiben können. Die Arbeiten werden in Polen durch das Militär durchgeführt. Modernisiert wird die Avionik und der gesamte Missionscomputer. Polen betreibt momentan rund 30 MiG-29 Jets.