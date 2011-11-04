Qantas Gruppe meldet mehr Passagiere

Im September 2011 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,905 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von 5,3 Prozent.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresseptember um 5,4 Prozent auf 11,535 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich um 4,6 Prozent auf 9,451 Milliarden Sitzplatzkilometer. Da die Angebotserweiterung vom Markt nicht vollständig absorbiert wurde, verschlechterte sich Auslastung der Flugzeuge von 82,6 auf 81,9 Prozent. In der Qantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.