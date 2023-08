Qantas verschiebt A380 Auslieferungen

Australiens Fluggesellschaft Qantas will ihre sechs letzten von zehn verbleibenden Airbus A380 Superjumbos zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen, als ursprünglich geplant war.

Qantas betreibt momentan zehn Airbus A380 Superjumbos, im vierten Quartal 2011 wird die Airline zwei weitere Maschinen dieses Typs übernehmen können und die nächsten zwei A380 werden voraussichtlich im dritten und vierten Quartal 2012 an Qantas ausgeliefert. Die letzten sechs A380 will Qantas erst zwischen 2018 und 2021 in ihre Flotte integrieren. Airbus will in diesem Jahr 25 A380 ausliefern und den Ausstoss über die nächsten Jahre auf jährlich 30 bis 36 Superjumbos hochfahren.