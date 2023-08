Qantas gibt neue A380 Route bekannt

Qantas will ab dem 15. Januar 2012 mit einem ihrer Airbus A380 Superjumbos zwischen Sydney und Hongkong verkehren.

Ab dem 15. Januar wird an vier Tagen in der Woche ein A380 Superjumbo auf dieser Route eingesetzt, dies gab Qantas heute bekannt. Am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag wird zwischen diesen beiden Städtepaaren jeweils ein Superjumbo eingesetzt. Die Kundenzufriedenheit und Nachfrage nach A380 Flügen sei weiter sehr gross, berichtete Alan Joyce Geschäftsführer von Qantas heute. Qantas setzt ihre A380 auf den Strecken nach Los Angeles und London via Singapur ein. Die Fluggesellschaft wird in diesem Jahr noch zwei weitere A380 in ihre Flotte aufnehmen können und danach bereits 12 A380 betreiben.