Neue Drohne für die Schweizer Luftwaffe

Armasuisse hat den Auftrag erhalten, eine moderne Aufklärungsdrohne als Ersatz für die ADS 95 Ranger der Schweizer Luftwaffe zu evaluieren.

Nach der Heron 1 von IAI, wurde die Hermes 900 von Elbit Systems einem intensiven Testprogramm in der Schweiz unterzogen. In der November-Ausgabe von SkyNews.ch wurde die Heron 1 von IAI behandelt, im soeben erschienenen Dezember-Heft wird die Hermes 900 von Elbit Systems näher vorgestellt. Die Drohne mit einer stattlichen Grösse basiert auf der kleineren, erfolgreich eingesetzten Hermes 450. Die Hermes 900 ist dennoch eine Neuentwicklung und wird noch vor Jahresende beim Erstkunden, den israelischen Streitkräften in Dienst gehen. Beide der in der Schweiz getesteten Drohnen sind deutlich leistungsfähiger als die heute eingesetzten ADS95 Ranger und können über 20 Stunden in der Luft bleiben. Beschafft werden sollen sechs Fluggeräte mit der dazugehörigen Bodeninfrastruktur. Lesen Sie dazu mehr in der aktuellen SkyNews Ausgabe.