Mirage 2000 für die Ukraine

Mirage 2000-5 Escadron Cigognes (Foto: Französische Luftwaffe)

Am 8. Oktober 2024 hat der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu bekräftigt, dass Frankreich der Ukraine Mirage 2000 liefern wird.

Laut französischen Medienberichten soll die erste Lieferung von Mirage 2000 Kampfflugzeugen an die Ukraine im ersten Quartal 2025 erfolgen. Frankreich bildet bereits ukrainische Piloten und Mechaniker auf der Mirage 2000 aus.

Der Deal ist aus langer Hand geplant und soll die Abgabe von Mirage 2000-5F aus französischen Beständen beinhalten. Frankreich betreibt laut unseren Aufzeichnungen momentan noch 26 Mirage 2000-5F und 65 Mirage 2000D. Wir gehen davon aus, dass Frankreich von den ursprünglich beschafften 124 Mirage 2000C, von denen lediglich 37 Flugzeuge auf den modernen Mirage 2000-5F Standard hochgerüstet wurden, noch einige Maschinen an Lager hat und für die Ukraine auffrischen könnte. Weder Frankreich noch die Ukraine haben konkrete Details zu der geplanten Mirage 2000-5F Lieferung bekannt gegeben.

Frankreich hat durchsickern lassen, dass auf dem Luftwaffenstützpunkt Cazaux Modernisierungsarbeiten an Mirage 2000 Kampfjets für die Ukraine begonnen haben. Die Mirage 2000-5F ist ein Abfangjäger, der nicht für Luft-Boden-Einsätze gedacht ist. Falls die Ukraine die Maschinen für Angriffsaufgaben benutzen will, dann müssen Anpassungen and dem Radar gemacht werden und wirkungsvollere Geräte für die elektronische Kriegsführung nachgerüstet werden.