Mehr Geld für die C-5M Transporter

Das amerikanische Verteidigungsministerium stellt mehr Geld für die Erneuerung weiterer C-5 Galaxy Transportflugzeugen zur Verfügung.

Lockheed Martin kann zwei Verträge im Umfang von 324 Millionen US Dollar an Bord holen. Der Hauptvertrag im Wert von 299 Millionen Dollar sieht die Modifikation von neun C-5 Galaxys auf den neuen Standard mit modernen und leistungsstärkeren General Electric GE CF6-80C2 Triebwerken vor. Die strategischen Langstreckentransporter der US Air Force werden momentan in zwei Phasen modernisiert, in dem ersten Schritt kriegen die Grosstransporter eine komplett neue Avionik und in einer zweiten Phase werden 70 Komponenten erneuert als Hauptkostenpunkt gelten die neuen Triebwerke von General Electric. Die US Air Force betreibt momentan erst zwei komplett umgerüstete Maschinen, bis 2016 sollen 52 modernisierte C-5M im Einsatz bei der US Air Force stehen. Link: Lockheed Martin