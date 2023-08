MV-22B Osprey in Australien abgestürzt

Erstflug Bell Boeing CMV-22B Osprey (Foto: Bell Boeing)

Am 27. August 2023 ist In der Nähe von Darwin, Australien ein MV-22B Osprey Kipprotorflugzeug abgestürzt, dabei kamen drei Soldaten ums Leben.

Der Unfall ereignete sich gestern um 09:30 Uhr Lokalzeit bei Melville Island, nördlich von Darwin in Australien. An Bord des Kipprotorflugzeuges befanden sich laut U.S. Marine Corps insgesamt 23 Personen. Drei von ihnen sind bei dem Absturz ums Leben gekommen, fünf weitere Marines mussten mit ernsthaften Verletzungen ins Royal Darwin Hospital eingeliefert werden. Der MV-22B des U.S. Marine Corps nahm an der multinationalen Militärübung Predators Run teil. Die MV-22B Osprey wurde bei dem Unglück vollständig zerstört. Das U.S. Marine Corps hat eine Untersuchung eingeleitet.