Lockheed Martin übergibt weitere C-5M Super Galaxy

Am 24. August 2011 konnte Lockheed Martin die dritte C-5M Super Galaxy aus der Produktion an die U.S. Ai Force übergeben.

Bei dem C-5M Super Galaxy handelt es sich um eine mit modernen Triebwerken und zeitgemässer Cockpit Avionik nachgerüstete C-5 Galaxy. Das CF6-80C2 Triebwerk liefert eine um 22 Prozent höhere Schubkraft und führt bei dem militärischen Transporter zu einer beträchtlichen Leistungs- und Effizienzsteigerung. Neben viel kürzeren Startbahnlängen verbessert sich die Nutzlastkapazität des Transporters in allen Leistungsbereichen. Die C-5A und C-5B Galaxy sind mit dem TF39 Triebwerk von General Electric ausgerüstet, die Triebwerke waren stets der Schwachpunkt des Transporters, der vor 41 Jahren zum Erstflug startete. Die U.S. Air Force lässt 52 C-5 durch Lockheed Martin auf den neuen Baustandard bringen, 49 B Modelle, ein A Modell und zwei B Modelle.