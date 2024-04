Kroatien übernimmt Rafale

Kroatien übernimmt Rafale Kampfjets (Foto: Kroatische Luftwaffe)

Kroatien hat am 25. April 2024 seine ersten sechs Rafale Kampfjets entgegengenommen, die neuen Fighter aus Frankreich ersetzen die alten MiG-21.

Die ersten sechs Rafale der kroatischen Luftwaffe wurden auf der Einsatzbasis in Zagreb vom Präsidenten der Republik Kroatien, Zoran Milanović, dem Premierminister Andrej Plenković und dem Verteidigungsminister Ivan Anušić am 25. April in Empfang genommen. Kroatien hat 2021 ein Dutzend Rafales bestellt, um seine betagten MiG-21 zu ersetzen.

Nach dem Erwerb von zwölf Rafales von den französischen Luftwaffe im November 2021 werden die ersten sechs Rafale der kroatischen Luftwaffe (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, HRZ i PZO) von ihren in Frankreich ausgebildeten Piloten betrieben. Sie sind am 25. April auf der Einsatzbasis 91 in der Nähe von Zagreb eingetroffen. Die sechs Rafale kommen vom Dassault Aviation-Standort in Mérignac und werden in die 191 Squadron der kroatischen Luftwaffe integriert. Die nächsten Rafale werden ab Ende 2024 eintreffen und bis Mitte 2025 eine komplette Staffel bilden.

Dassault Rafale B für Kroatien nimmt Trainingsflüge auf (Foto: Dassault)

Die Professionalität, mit der die kroatischen Luftstreitkräfte diese erste Überführung durchgeführt haben, zeuge von der Exzellenz ihrer Piloten und ihres Personals und ist ein hervorragendes Beispiel für die Qualität der kroatischen Zusammenarbeit mit Frankreich, erklärte Éric Trappier, Vorsitzender und CEO von Dassault Aviation. Dassault sei fest entschlossen, die vollständige Integration und die logistische Unterstützung der Rafale in die kroatischen Luftstreitkräfte fortzusetzen. Dies werde dazu beitragen, die Souveränität Kroatiens zu stärken und seine operativen Aufgaben innerhalb der NATO erfolgreich zu erfüllen, so Trappier weiter.

