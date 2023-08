Jagdbombergeschwader Boelcke übernimmt Eurofighter

Am 16. Dezember konnte das Jagdbombergeschwader 31 Boelcke als dritter Luftwaffenverband den Eurofighter Typhoon übernehmen.

Das Jagdbombergeschwader 31 Boelcke ist in Nörvenich zuhause und hat wie es der Name bereits andeutet eine lange Tradition. Am 16. Dezember war für den Verband ein ganz großer Tag, die ersten vier Eurofighter Typhoon konnten feierlich übernommen werden. Die neuen Eurofighter werden die bewährten Tornado Jagdbomber ersetzen, die voraussichtlich noch bis Ende Juni 2010 beim JaboG 31 in Betrieb bleiben werden. Das Jagdbombergeschwader Boelcke wird der erste deutsche Verband sein, der den Eurofighter Typhoon in der Luft-Boden Rolle einsetzen wird. Das Geschwader wird jedoch erst ab 2012 mit den neuen GBU-48 Präzisionswaffen voll Einsatzbereit sein. Um Erfahrungen auf dem Eurofighter gewinnen zu können, werden die Maschinen des JaboG 31 vermehrt in Rostock Laage beim Jagdgeschwader 73 Steinhoff anzutreffen sein.

