Indonesien will F-16 Kampfjets kaufen

Die F-16C/D Fighting Falcon werden aus den Beständen der U.S. Air Force kommen und aus dem Block 25 Baustandard stammen.

Dieser Handel wurde über eine Pflichtmeldung an den U.S. Amerikanischen Kongress öffentlich gemacht. Indonesien will bis zu 24 dieser gebrauchten Kampfjets beschaffen und damit ihre älteren neun F-16A/B aus dem Block 15 verstärken, zudem seien die alten F-5 Jets mittlerweile zu teuer im Unterhalt und müssten dringend ersetzt werden. Falls der Kongress den Verkauf dieser F-16 Jets gutheissen wird, dann sollten die ersten Maschinen im Juli 2014 ausgeliefert werden. Die ersten 30 Piloten würden in den USA auf die moderneren F-16C/D Kampfflugzeuge umgeschult.