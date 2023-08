IAI möchte A320 Frühwarnflugzeug bauen

Israel Aerospace Industries und EADS befinden sich in Gesprächen über einen AEW Airbus, der auf der A320 Familie basieren soll.

Das israelische Radarsystem Phalcon EL-M -2075 für die Früherkennung feindlicher Luftverbände und zur Leitung der eigenen Einsatzkräfte ist bei den israelischen Luftstreitkräften auf der Boeing 707 installiert, Indien setzt den Radar mit elektronischer Strahlschwenkung auf dem Ilyushin Il-76 ein. Die israelische Elektronik Waffenschmiede ELTA möchte nun zusammen mit IAI EADS dazu bewegen, einen ihres modernen Radars auf die Zelle der A320 zu integrieren und damit mit einem modernen AEW Frühwarnflugzeug in Konkurrenz zu Boeing, Northrop Grumman und Saab zu treten. IAI und EADS orten in diesem Sektor ein Marktpotential von mehr als 10 Milliarden US Dollar. IAI ist momentan mit einem Frühwarnflugzeug, das auf dem Business Jet G550 basiert, auf dem Markt.