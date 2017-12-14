Flughafen Wien meldet Novemberzahlen

Wien empfängt Airbus A350 von China Airlines (Foto: Flughafen Wien)

Im November 2017 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 2,6 Prozent auf 2,2 Mio.

Reisende. Kumuliert von Januar bis November 2017 nahm das Passagieraufkommen um 7,2% auf 28,7 Mio. Reisende zu. Der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 4,7% von Januar bis November 2017 ebenfalls positiv.

Flughafen Wien im November 2017: Passagieraufkommen auf Vorjahresniveau

Am Standort Flughafen Wien sank das Passagieraufkommen im November 2017 um 0,1% gegenüber dem November des Vorjahres auf 1.765.579 Reisende. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 0,8% zu, die Anzahl der Transferpassagiere ging um 2,6% zurück. Die Flugbewegungen gingen im November 2017 um 0,3% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht zurück. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien ein Plus von 2,8% im Vergleich zum November des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im November 2017 um 1,7% an. Westeuropa verzeichnete ein Minus von 0,5%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im November 2017 um 18,3% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank um 10,0%. Nach Nordamerika sank das Passagieraufkommen um 13,6%, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 47,3% positiv.

Ein starkes Passagierplus gab es im November 2017 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 15,8%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 6,8%.

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