Flughafen Wien vermeldet Passagierplus

Emirates A380 in Wien (Foto: Emirates)

Im März 2018 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) deutlich um 12,8% auf 2,4 Mio.

Reisende. Kumuliert von Jänner bis März 2018 nahm das Passagieraufkommen um 9,0% auf 6,1 Mio. Reisende zu. Der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 6,6% von Jänner bis März 2018 ebenfalls stark positiv.

Flughafen Wien im März 2018: +10,6% beim Passagieraufkommen

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im März um 10,6% gegenüber dem März des Vorjahres auf 1.908.514 Reisende stark an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 11,2% zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 9,1% an. Die Flugbewegungen entwickelten sich im März 2018 mit plus 3,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ebenfalls deutlich positiv. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Rückgang von 3,3% im Vergleich zum März des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im März 2018 um 10,6% an. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 9,2%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im März 2018 um 48,0% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 16,9%. Nach Nordamerika stieg das Passagieraufkommen um 21,6%, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 69,9% positiv.

Ein starkes Passagierplus gab es im März 2018 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 22,5%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 17,1%.

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