Eurofighter Typhoon in Italien bestens eingeführt

Das 4. Stormo in Grosseto konnte mit ihren Eurofighter Typhoon Kampfflugzeugen bereits die 10.000ste Flugstunde durchfliegen.

Der italienische vierte Fliegerverband, der auf dem Luftwaffenstützpunkt in Grosseto beheimatet ist, rüstete 2004 als erster Fliegerverband in Italien auf den Luftüberlegenheitsjäger Eurofighter Typhoon um. Mit diesem Jagdflugzeug der vierten Generation übernimmt das 4. Stormo zusammen mit anderen Verbänden während 365 Tagen im 24 Stunden Betrieb die Überwachung grosser Teile des italienischen Luftraumes, zusätzlich wird auch das Gebiet über Albanien mit italienischen Eurofighter Typhoon gesichert. Der 4. Stormo Verband konnte kürzlich die 10.000ste Flugstunde auf dem Eurofighter Typhoon feiern, zu diesem Zweck erhielt ein Kampfflugzeug der Gruppe einen Sonderanstrich am Seitenleitwerk.