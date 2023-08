Erste ASSTA 3.0 Tornados ausgeliefert

Das Jagdbombergeschwader 33 konnte bei CASSIDIAN in Manching Ende Juni ihre ersten beiden auf den Standard ASSTA 3.0 modifizierten Tornados übernehmen.

CASSIDIAN hat Ende Juni die ersten zwei auf den neuesten Fähigkeitsstandard ASSTA 3.0 (Avionics System Software Tornado Ada) umgerüsteten Tornado-Serienflugzeuge an die deutsche Luftwaffe ausgeliefert. Nach mehrmonatiger Umrüstung, Zulassung und Abnahme bei Cassidian und der Wehrtechnischen Dienststelle 61 in Manching werden die Maschinen nun wieder an das Jagdbombergeschwader 33 in Büchel übergeben. "Der heutige Tag stellt einen großen Sprung in der Weiterentwicklung des Waffensystems Tornado dar" sagte Erik Jensen, Leiter des Cassidian Geschäftsbereiches Air Services im Rahmen einer Übergabezeremonie vor Vertretern von Luftwaffe und Industrie. "Mit ASSTA 3.0 wird die deutsche Tornado-Flotte an die aktuellen Anforderungen der Streitkräfte nach Allwetter-, Präzisions- und Netzwerkfähigkeit angepasst." Bis 2018 ist die Umrüstung aller 85 im zukünftigen Bestand der Luftwaffe eingesetzten Tornado auf diesen Standard geplant. ASSTA 3.0 beinhaltet neben der Integration des netzwerkfähigen Datenkommunikationssystems MIDS (Multifunctional Information Distribution System / Link 16) unter anderem ein modernes Funkgerät, einen digitalen Video- und Datenrekorder (DVDR) und die Integration der LJDAM Präzisionsmunition (Laser Joint Direct Attack Munition), welche sowohl mit Hilfe der Satellitennavigation, als auch per Laser ins Ziel gesteuert werden kann. Parallel zu den Aktivitäten bei ASSTA 3.0 laufen bereits die Weiterentwicklungen für ASSTA 3.1. Hierbei werden die monochromen Röhrenbildschirme im hinteren Cockpit durch Farbdisplays ersetzt und die Funktionalität des MIDS erheblich erweitert.