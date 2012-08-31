airberlin Board steht hinter Hartmut Mehdorn

Der Chairman des Board of Directors der airberlin, Dr. Hans-Joachim Körber, bekräftigte am 24. August 2012, dass die airberlin Geschäftsleitung die volle Unterstützung des Boards genießt.

„Der gesamte Board unterstützt Hartmut Mehdorn und das airberlin Management Team.“ Gleichzeitig bestätigte er, dass der Prozess einen Nachfolger zu finden derzeit durchgeführt werde, dieses aber aufgrund des wie geplant im Jahr 2013 auslaufenden Vertrages von Hartmut Mehdorn. Airberlin