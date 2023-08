Ausbildungsbeginn bei airberlin Technik

Am 3. September 2012 starteten insgesamt 17 neue Auszubildende in ihr erstes Lehrjahr bei der airberlin Technik GmbH in Düsseldorf. Die airberlin Technik ist mit rund 100 Auszubildenden einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region Düsseldorf.

Angeboten werden die drei Ausbildungsberufe Fluggerätemechaniker für die Fachrichtung Instandhaltung, Elektroniker für luftfahrtechnische Systeme und Bürokauffrau/ Bürokaufmann. „Mit jeder neuen Lehrstelle investieren wir in die Zukunft der Jugendlichen und in die Zukunft des Unternehmens. Die Förderung von qualifiziertem Nachwuchs ist die Basis, auf die wir auch künftig setzen, um weiterhin höchste Standards bei der Flugzeugwartung und -überholung zu gewährleisten“, sagte Tobias Hundhausen, Senior Vice President Production und Accountable Manager airberlin Technik, bei der Begrüßung. An ihrem ersten Tag wurde den neuen Auszubildenden bei einem Rundgang durch die Wartungshalle der airberlin technik in Düsseldorf erstmals ihr neuer Arbeitsplatz vorgestellt. Als eines der wichtigsten Drehkreuze von airberlin, kommt Düsseldorf eine besondere Bedeutung zu. Im April 2009 eröffnete der airberlin Hangar 7 als größer Airport-Hanger in Nordrhein-Westfalen. Hier bietet die airberlin Technik neben den Wartungsleistungen der Line Maintenance auch die umfangreichen Überholungsarbeiten der Base Maintenance an. Das breite Leistungsspektrum der airberlin Technik wird in Düsseldorf auch von anderen Fluggesellschaften wie beispielweise Etihad Airways, Emirates, Delta Air Lines oder Sun Express in Anspruch genommen. Die airberlin Technik GmbH (abt) ist der luftfahrttechnische Betrieb innerhalb der airberlin group und Hauptanbieter von Wartungsleistungen für die Flugzeuge der Gruppe. Ihre rund 1.800 Mitarbeiter arbeiten an 16 Standorten deutschlandweit und international und erbringen nahezu alle luftfahrttechnischen Dienstleistungen. Zu ihren Kunden gehören neben der airberlin group auch eine stetig wachsende Anzahl namhafter deutscher und internationaler Airlines. Als zugelassener luftfahrttechnischer Betrieb gemäß EASA Part-145 bietet die airberlin Technik GmbH zertifizierte Wartung nach höchsten internationalen Qualitätsstandards. Der jüngste Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: Die Zusammenführung der AB Luftfahrttechnik-Betriebe seit 1. April 2011 unter dem Dach der airberlin Technik GmbH.

