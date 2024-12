Zusätzliche Parkplätze am Flughafen Graz

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Um Reisenden des Graz Airport noch mehr Komfort bieten zu können, wurde auf der Fläche des ehemaligen Cateringgebäudes ein neuer Parkplatz mit 133 zusätzlichen Stellplätzen errichtet.

Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sind 4 Parkplätze reserviert. Vier E-Ladesäulen mit acht eichrechtskonformen AC-Ladepunkten, die in Kooperation mit der MOON POWER GmbH entstanden sind, stehen den Gästen des Flughafens auf dem neuen P5 zur Verfügung.

Über den abgebildeten QR-Code am Display der Ladesäulen kann unabhängig vom Ladekartenanbieter mit einer herkömmlichen Kreditkarte gezahlt werden. Die Abrechnung erfolgt an den neuen Ladestationen auf kWh-Basis. Zusätzlich wurden die bestehenden Ladestationen auf dem Parkplatz P1 in die MOON POWER Betreuung übertragen.

Einfach vorausbuchen und dabei Geld sparen

Ab dem 1. Jänner 2025 können die Parkplätze am Graz Airport auch über die APCOA Flow App gebucht werden. So ist der Wunschparkplatz gesichert und die Bezahlung erfolgt automatisch über die App. Durch die Kennzeichenerkennung öffnet sich der Schranken bei der Ein- und Ausfahrt automatisch, der Weg zum Automaten oder zum Schalter der APCOA entfällt, eine praktische Zeitersparnis. Großes zusätzliches PLUS: Das Parken mit der App ist günstiger, als wenn vor Ort gezahlt wird!

„Der neue Parkplatz P5 wurde auf der Fläche des ehemaligen Cateringgebäudes errichtet und liegt somit in unmittelbarer Nähe zum Abflug, was ihn, vor allem auch in Kombination mit der Nutzung der APCOA App, für alle attraktiv macht, die es eilig haben“ informiert Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Graz Airport. „Die neuen Ladestationen können auch von Fluggästen gut genutzt werden, da nur die Lademenge, nicht jedoch die Ladezeit verrechnet wird“.