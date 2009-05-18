Deutsche Airports melden weniger Passagiere

Die Flughäfen in Deutschland haben im ersten Quartal durchschnittlich 9,3 Prozent weniger Passagiere befördert als im Vorjahr.

Insgesamt sahen die Airports 18,7 Millionen Gäste während den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres, dies entspricht einer Abnahme von 9,3 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Mit Ausnahme des ersten Quartals im Jahr 2002 war die Tendenz der Passagierzahlen in den letzten 15 Jahren ununterbrochen steigend. Besonders hart vom Rückgang betroffen waren die internationalen Flüge mit 10,8 Prozent, das Passagieraufkommen im Inlandverkehr ging derweil um 5,5 Prozent zurück. Das Cargovolumen sank ebenfalls um 14,7 Prozent.



