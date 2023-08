Cathay meldet Juni Zahlen

Cathay Pacific muss für den Monat Juni einen Rückgang der Passagierzahlen von 18,1 Prozent vermelden.

Wie die Airline heute bekannt gab, hat die Nachfrage seit dem Ausbruch der Schweinegrippe stark abgenommen. Die zusammengenommenen Passagierzahlen für Cathay und Dragonair fielen auf 1,74 Millionen im letzten Monat, eine Verschlechterung um 18,1 Prozent. In der ersten Jahreshälfte transportierten die beiden Airlines 4,2 Prozent weniger Passagiere als in der selben Periode des Vorjahres. Der Cargoverkehr ging im letzten Monat am stärksten zurück seit Jahresbeginn. Insgesamt beförderten die beiden Airlines 124.000 Tonnen und damit zehn Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. In den ersten sechs Monaten des Jahres war das Frachtvolumen um 15,4 Prozent zurück gegangen. GM Tom Owen, sagte, die Juni Resultate seien stark von der wirtschaftlichen Krise und dem Ausbruch des H1N1 Virus beeinflusst worden, besonders deutlich sei dies in Hong Kong und auf den Japanrouten zu spüren gewesen.

