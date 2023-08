Wohl keine Airbus Tanker für die US Air Force

Nachdem die KC-X Tanker Ausschreibung Boeing freundlicher gemacht wurde, sieht Northrop Grumman für sein modernes Airbus Tankflugzeug keine Chance mehr.

Im Frühjahr 2008 ging Northrop Grumman mit dem Airbus A330 MRTT als Sieger aus dem Rennen um den lukrativen Auftrag über 179 neue Tankflugzeuge für die US Air Force. Boeing unterlag mit seinem Tanker, der auf der Boeing 767 basierte. Der Auftrag musste neu ausgeschrieben werden und wurde so gefasst, dass Northrop Grumman mit seinem modernen A330 Tanker keine Chance mehr sieht und kein neues Angebot einreichen wird. Der Auftragswert für die neuen Maschinen beläuft sich auf rund 35 Milliarden US Dollar. Northrop Grumman ist enttäuscht über das neue RFP, das ganz eindeutig den kleineren Boeing 767 Tanker favorisiert. Die amerikanische Unternehmung akzeptiert die neue Ausschreibung, ist jedoch immer noch überzeugt, dass der A330 Tanker das bessere Angebot sei.