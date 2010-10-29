Zweiter RAF Airbus Tanker abgehoben

Bei Airbus Military in Madrid ist am 26. Oktober 2010 der zweite A330 Multirole Tanker Transport für die Royal Air Force zum Erprobungsflug abgehoben.

Die britische Luftwaffe hat bei Airbus Military 14 Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) Flugzeuge gekauft und wird die Maschinen durch das AirTanker Konsortium betreiben lassen. Die kombinierten Tank- und Transportflugzeuge der RAF werden unter dem Kürzel KC-30 geführt und werden aus A330-200 Standardflugzeugen bei Airbus Military für den Spezialzweck umgebaut. Der zweite KC-30 (ZZ331) wird nun für das Flugtestprogramm zu der ersten Maschine (ZZ330) stossen. Das erste Tankflugzeug wird Ende Jahr bei der Royal Air Force erwartet.