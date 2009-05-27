Boeing KC-767J in Japan Einsatzbereit

Japan übernahm den dritten KC-767J Tanker im Februar 2009, jetzt wurden die Tankflugzeuge erstmals Einsatzbereit gemeldet.

Die japanischen Luftstreitkräfte können mit der Einsatzbereitschaft ihrer neuen Tankflugzeuge von Boeing einen weiteren Meilenstein vermelden. Drei KC-767J Tankflugzeuge erreichten kürzlich die Initial Operational Capability bei ihrem aktiven Einsatzverband. Japan hat vier der Boeing 767 Tankflugzeuge bestellt, die Maschinen stammen von der bewährten Boeing 767-200 und wurden auch von der italienischen Luftwaffe beschafft. Im Dezember kann Japan den vierten Tanker in Empfang nehmen.