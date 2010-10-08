Airbus Tanker zugelassen

Das Multirole Tanker Transport MRTT Tankflugzeug, das auf dem Airbus A330-200 basiert, erhielt am 7. Oktober 2010 die militärische Zulassung.

Der A330-200 MRTT ist für die australische Luftwaffe vorgesehen und wird nach längerer Verspätung voraussichtlich Ende Jahr an die Luftwaffe Australiens ausgeliefert. Das erste Tankflugzeug für Australien wurde aus einem zivilen A330-200 in Spanien zu einem Tankflugzeug umgebaut und hat nun die militärische Zulassung erhalten. Das Tankflugzeug erhielt bereits im März das Civil Supplemental Type Certificate (STC) von der Europäischen Luftfahrtbehörde EASA. Der umgebaute A330-200 zeigte auf mehr als 280 Flügen seine Tauglichkeit, zusammen mit einem A310 Tanker wurden mit dem modernen Tanksystem rund 1600 Kontakte zu aufzutankenden Flugzeugen hergestellt. Für den MRTT sind bei Airbus Military bereits 28 Bestellungen eingegangen.