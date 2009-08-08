US Tankerauftrag wird im Herbst neu aufgelegt

Das Pentagon wird voraussichtlich Mitte September einen neuen Anlauf für ihre Tankflugzeugausschreibung starten.

Eigentlich erwartete Boeing und Northrop Grumman EADS die überarbeitete Ausschreibung für den KC-135 Tankflugzeugersatz bereits im Juli. Nach neusten Informationen aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium wird ein neuer Entwurf Mitte September den Herstellern zugestellt. Die formelle Ausschreibung ist im Oktober zu erwarten. Mit diesem Vorgehen wäre eine neue Bekanntgabe des Siegers im Tankerrennen für Mitte 2010 zu erwarten. Anfangs 2008 wählte die US Air Force das Tankflugzeug von Northrop Grumman EADS zum Testsieger, nach Protesten von Boeing musste die Ausschreibung für den 35 Milliarden Auftrag neu aufgelegt werden. Im Rennen ist Boeing mit einem Derivat des Boeing 767 oder des Boeing 777 und Northrop Grumman EADS mit ihrem abgewandelten A330 Tankflugzeug.